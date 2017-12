Letteratura - Ultime schede

Quaderno proibito NUOVO/NEW >>Visualizza la copertina

Genere: Romanzo Autore: Alba de Céspedes Editore: Mondadori 1952 Giudizio: 9/10

Romanzo denso, profondo; ancora attuale nonstante il mezzo secolo trascorso dalla sua pubblicazione.

Cuore dell'opera è l'attrito tra desiderio individuale e costrizione sociale, un conflitto che nella protagonista genera difficoltà nel rapporto con il marito e, sopratutto, con i figli. Figli che Valeria Cossati, donna esausta ma decisa a non vedere conclusa la propria vita affettiva, percepisce con sentimenti ambivalenti.

Se infatti nelle note di copertina è il legame con il marito che viene assunto come cardine dell'esistenza di Valeria, in realtà quello che scuote il lettore ad ogni pagina è il suo rifiuto ad annularsi per Riccardo e Mirella, figli ormai adulti che non hanno il diritto di chiederle più nulla. Anche la storia d'amore che nasce con il proprio datore di lavoro acquisice un significato più profondo per la possibilità di rompere con un mondo per Valeria ormai privo di senso.

Ma i figli, Edoardo soprattutto con la sua immaturità tipicamente maschile, la cercano costantemente, le chiedono di sacrificare ancora una parte di sè, di occuparsi di un nipote in arrivo, di condividere l'intimità della propria casa con la giovane nuora, di cederle addirittura quello spazio di libertà che si è conquistata faticosamente attraverso il lavoro.

Alla fine Valeria si arrenderà all'immagine falsa che tutti le chiedono di mostrare , come in un bel ritratto; decide di rinunciare all'amore e persino di bruciare il diario in cui ha trovato spazio per mesi la sua vita proibita.

"Mi sento inaridire, le mie braccia sono rami di un albero secco. Ho tentato di divenire vecchia e forse sono solo divenuta cattiva. [...] Di tutto quanto ho sentito e vissuto in questi mesi, tra pochi minuti non vi sarà più traccia. Rimarrà solo, attorno, un lieve odore di bruciato."

